Brezilya'da koronavirüs önlemlerine karşı izinsiz parti yapan topluluk polisle çatıştı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, koronavirüs önlemlerini protesto etmek amacıyla düzenlenen dans partisi yine olaylı sona erdi. Polisin tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği topluluk, yumurta, taş ve havai fişeklerle karşılık verdi.Brüksel'in merkezindeki "Bois de la Cambre" parkında başlayan ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylar, civardaki sokaklara sıçradı.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniye uzun süredir işlerini yapamadıklarını belirten bir grup etkinlik sektörü çalışanı, Bois de la Cambre'de 1 Nisan'da "La Boum Dans Festivali" düzenleme çağrısı yapmıştı.Şaka olarak duyurulan etkinliğe 5 binden fazla kişinin katılımı nedeniyle olaylar çıkmış, çok sayıda polis ve katılımcı yaralanmıştı.Etkinlik sektörü çalışanları, sosyal medya üzerinden 1 Mayıs'ta, dans festivalinin ikincisinin düzenleneceğini duyurdu.

Ancak güvenlik güçlerinin olaylar çıkabileceği uyarısı üzerine, etkinlik çağrısı yapan ve isimlerini açıklamayan sosyal medya kullanıcıları, festivale ilişkin Facebook sayfasını kapattı.Savcılık ve polisin etkinliğin izinsiz olduğu gerekçesiyle yaptığı "gelmeyin" çağrısına rağmen, Cumartesi öğleden sonra 2 binden fazla kişi Brüksel'in merkezindeki parkta toplandı.Brüksel polisi, etkinliğin yapılacağı parka 50'şer kişilik ekiplerden oluşan 750 polis sevketti. Parkın çevresine İnsansız hava araçları ve polis köpekleri de konuşlandırıldı.Futbol taraftarları da destek verdiKoronavirüs önlemlerini protesto eden gruba, futbol taraftarları da destek verdiği etkinlikte, çok sayıda kişi müzik eşliğinde dans edip, şarkı söylemeye başladı.Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan topluluğa, "sağlık önlemlerine uymadıkları" gerekçesiyle akşam saatlerine doğru polis müdahale etti.Polisin "dağılın" uyarısına taş, yumurta ve havai fişeklerle karşılık veren topluluk, zaman zamanda tekme ve yumruklarla polisle çatıştı. Polis, parkı boşaltmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Başına tazyikli su isabet eden bir katılımcı bilinç kaybı yaşadı. Müdahale sırasında çok sayıda kişi yaralandı.

Ağaç dallarıyla barikatlar kuran topluluk, parkın karşısındaki alanda büyük bir ateş yaktı. Tamamen siyah giyinmiş birkaç yüz gösterici, civardaki sokak aralarında polisle çatışmaya devam etti.

Olay yerine takviye polis ekipleri gönderildi. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Polise göre, olaylara karışan bir kişide ev yapımı bir patlayıcı da ele geçirildi.

Brüksel merkezindeki huzursuzluk uzun süre devam etti.

Kentte 1 Nisan'da düzenlenen etkinliğin ilkinde, çıkan olaylar sonucu aralarında 26 polisin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Müdahale sırasında 7 polis atının da yaralandığı açıklanmıştı.