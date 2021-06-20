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Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı

Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı. ABD'nin ardından en fazla kişinin hayatını kaybettiği ikinci ülke olan Brezilya'da uzmanlar kışın başlaması ve aşılamanın yavaş seyri nedeniyle yeni bir koronavirüs dalgasından endişeleniyor.

20 Haziran 2021 Pazar 12:57
Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı
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Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sosyal mesafe gibi önlemlere karşı çıkması, virüse karşı ülke genelinde bir önlem alınmasını zorlaştırıyor.

Fiocruz Sağlık Enstitüsü, toplumun yalnızca yüzde 15'inin tamamen aşılanmış olması nedeniyle durumun kritik olduğunu belirtiyor.

Öte yandan hükümetin pandemi politikasına dair Kongre'de bir soruşturma yürütülüyor.

Bolsonaro'nun aşılar ve sokağa çıkma kısıtlamalarına dair şüpheci yaklaşımı ülke içinde büyük eleştiri toplamıştı.

Bolsonaro sokağa çıkma kısıtlamalarının ekonomiye virüsün kendisinden daha fazla zarar vereceği görüşünde.

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Muhalefet ise Bolsonaro'nun siyasi nedenlerle aşı siparişlerini geciktirdiğini düşünüyor.

Ülkede Gama olarak bilinen daha bulaşıcı bir varyant bulunuyor.

Brezilya'da son bir haftada günlük ortalama 70 bin vaka tespit edildi.

Uzmanlar çoğu eyalette yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğuna dikkat çekiyor.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yakınlarının günlerce hastanede yer bulamayarak hayatını kaybettiğini söylüyor.

Cumartesi günü Bolsonaro'nun koronavirüs politikalarına karşı ülke genelinde büyük bir protesto yapılmıştı.

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