Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102937
ALTIN
220.660
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8322
EURO
5.9804
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın...
Tetikçi turist çıktı
Tetikçi turist çıktı
Kargo paketinde uyuşturucu
Kargo paketinde uyuşturucu
Kızılkurt ambulansı dağıttı
Kızılkurt ambulansı dağıttı
banner282
Flaş Haber
Ölümlü kaza
Kapat

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e yükseldi

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e yükseldi

03 Şubat 2019 Pazar 06:50
Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e yükseldi

Latin Amerika basınındaki habere göre, Brezilya'nın güneybatısındaki Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde bulunan atık barajının çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 115'ten 121'e yükseldi, kayıp 226 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar faciada hayatını kaybedenlerden 93'ünün kimliği belirlendi.

Faciada ölenlerin yakınlarının protestolarının ardından harekete geçen savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde üçü barajı işleten Vale SA şirketi, ikisi de Alman denetim firması çalışanı beş mühendis gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 13 milyon metreküp atığın dökülmesine neden olan facianın ardından Brezilya hükümeti, ülkedeki tüm barajların denetlenmesini istemişti.

Maden atık barajının çökmesi nedeniyle Brumadinho kentinde yaklaşık 3 bin kişi tahliye edilmişti.

Minas Gerais'e bağlı Mariana'da 2015'te Vale SA ve Avustralyalı BHP Billiton şirketlerinin işlettiği maden atık barajının çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 

Son Güncelleme: 03.02.2019 10:04
Anahtar Kelimeler:
Brezilya Baraj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Helikopter Kazasından Sağ Kurtuldu
Nijerya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Helikopter Kazasından Sağ Kurtuldu
Ürdün Bin 300 Parça Tarihi Eseri Irak'a İade Etti
Ürdün Bin 300 Parça Tarihi Eseri Irak'a İade Etti
İngiliz Basınının Venezuela Haberleri Bbc Önünde Protesto Edildi
İngiliz Basınının Venezuela Haberleri Bbc Önünde Protesto Edildi
Fransa’da Sarı Yelekliler 12. kez sokaklarda
Fransa’da Sarı Yelekliler 12. kez sokaklarda
Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem
Hollanda'da sarı yeleklilerden eylem
İran 1300 km menzilli yeni balistik füzesini 'başarıyla' test etti
İran 1300 km menzilli yeni balistik füzesini 'başarıyla' test etti
Amerikalılar 'Köstebek Günü'nü kutladı: Havalar güzelleşecek
Amerikalılar 'Köstebek Günü'nü kutladı: Havalar güzelleşecek
Belçika'da Türklerin işlettiği kafede silahlı saldırı
Belçika'da Türklerin işlettiği kafede silahlı saldırı
Sauna maratonu
Sauna maratonu
Çin yönetimi tarafından toplama kamplarına gönderilen Doğu Türkistanlı Uygur ve Kazak çocukların dramı
Çin yönetimi tarafından toplama kamplarına gönderilen Doğu Türkistanlı Uygur ve Kazak çocukların dramı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim