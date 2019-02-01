Brexit’in mimarı David Cameron referandum sonrasında servetini katladı

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron şirketi üzerinden son iki yılda 745 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon Türk Lirası) para kazandı. Cameron’ın bu kazancı Washington Speakers Bureau aracılığıyla yaptığı konuşmaların yanı sıra anılarını yazması için aldığı avans karşılığında elde ettiği bildiriliyor.

Halen İngiltere-Çin yatırım fonunun başkan yardımcılığı görevini üstlenen 52 yaşındaki eski başbakan, çeşitli toplantılara konuşmacı olarak katılıyor. Cameron ayrıca Alzheimer Araştırma Vakfı gibi çeşitli yardım kuruluşlarında da para almadan çalışmalar yapıyor.

Eski başbakan Brexit referandumu sonrasında görevinden ayrılmasının ardından kurduğu David Cameron’ın Ofisi adlı şirket üzerinden çalışmalarında yardımcı olması amacıyla personel istihdam ediyor. Mali yıl sonu nedeniyle açıklanan verilere göre şirket 2017 Nisan ayı sonu itibariyle 627 bin sterlin nakit ve yaklaşık 120 bin sterlin mali yatırıma sahip bulunuyor.

İşçi Partisi’nden “yüzsüzlük” suçlaması

Cameron’ın referandum sonrasında servetini katlaması muhalefetteki İşçi Partisi’nin tepkisine neden oldu. İşçi Partisi milletvekillerinden Virendra Sharma Cameron’ın Brexit referandumu ile ülkeyi bir kazaya sürüklediğini ve şimdi de dünyayı dolaşarak konuşmalar yapmasının tam bir “yüzsüzlük” olduğunu belirtti.

Cameron özellikle Brexit yanlıları tarafından siyasi kazanç elde etmek için ülkeyi jhazırlıksız şekilde referanduma sürüklemekle eleştiriliyor. Kamuoyunda ayrıca referandum kampanyasında ülkenin AB üyeliğinden ayrılmasının büyük ekonomik sorunlara yol açacağına dair açıklamalarının tepki oylarına neden olduğu ve referandum sonucunu ayrılık lehine etkilediği görüşü hakim.

David Cameron Mayıs 2015’teki genel seçimlerde İngiltere’nin AB üyeliğini referanduma sunacağı sözü ile lideri olduğu Muhafazakar Parti’yi tek başına iktidara taşıdı ve referandum öncesinde ülkenin AB üyesi olarak kalması için kampanya yürüttü. 23 Haziran 2016 referandumunda Cameron'ın savunduğu cephenin kaybetmesi üzerine istifa etmesinin ardından koltuğu Theresa May devraldı.