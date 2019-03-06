"brexıt\'te Henüz Çözüme Ulaşamadık"

AB KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MARGARİTİS SCHİNAS: "(BREXIT) MÜZAKERELER ZORLU GEÇİYOR VE HENÜZ BİR ÇÖZÜME ULAŞAMADIK"



Brüksel, 6 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İngiltere\'nin AB\'den ayrılmasına (Brexit) yönelik müzakerelerin zorlu geçtiğini ve henüz bir çözüme ulaşılamadığını bildirdi.



AB Komisyonu Sözcüsü MargaritisSchinas, günlük basın toplantısında, Brexit müzakereleri için heyetlerin görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.



AB BrexitBaşmüzakerecisiMichelBarnier\'in dün İngiltere\'nin Brexit Bakanı StephenBarclay ve Adalet Bakanı GeoffreyCox ile görüşmesinin olumlu bir havada gerçekleştiğini kaydeden Schinas, "Görüşmeler tedbir maddesine ilişkin iki tarafa da yasal güvenceler verilmesine odaklandı." ifadesini kullandı.



AB\'nin tedbir maddesini kullanmak zorunda kalması halinde bunun sadece kısıtlı bir süre boyunca uygulanacağını teyit ettiğini dile getiren Schinas, "Müzakereler zorlu geçiyor ve henüz bir çözüme ulaşamadık." diye konuştu.



KRİTİK OYLAMA 12 MART\'TA



İngiliz Parlamentosu, Başbakan TheresaMay\'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak\'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti.



Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere\'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit\'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.



May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere\'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.



Tedbir maddesi, İngiltere\'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda\'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.



May\'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart\'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart\'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart\'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.



İngiltere, 23 Haziran 2016\'da yapılan referandumla yüzde 48\'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB\'den ayrılma kararı almıştı.



(AA/RU/ŞEB)

