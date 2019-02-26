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Brexit\'te Anlaşmasız Ayrılık Ve Erteleme Seçenekleri Gündemde

REVİZE EDİLMİŞ BREXİT ANLAŞMASININ PARLAMENTODA REDDEDİLMESİ HALİNDE MİLLETVEKİLLERİNE

Brexit\'te Anlaşmasız Ayrılık Ve Erteleme Seçenekleri Gündemde

REVİZE EDİLMİŞ BREXİT ANLAŞMASININ PARLAMENTODA REDDEDİLMESİ HALİNDE MİLLETVEKİLLERİNE

26 Şubat 2019 Salı 15:12
Brexit\'te Anlaşmasız Ayrılık Ve Erteleme Seçenekleri Gündemde

REVİZE EDİLMİŞ BREXİT ANLAŞMASININ PARLAMENTODA REDDEDİLMESİ HALİNDE MİLLETVEKİLLERİNE "ANLAŞMASIZ AYRILIK" VE "BREXİT’İN ERTELENMESİ" SEÇENEKLERİNİ OYLAMA İMKANI VERİLECEK

Londra, 26 Şubat 19 : İngiltere Başbakanı Theresa May, revize edilmiş Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi durumunda milletvekillerine “anlaşmasız ayrılık” ve “Brexit’in ertelenmesi’’ seçeneklerini oylama imkanı verileceğini açıkladı.
Brexit müzakereleri konusunda parlamentoyu bilgilendiren May, AB ile devam eden görüşmelerle revize edilecek anlaşmayı 12 Mart’ta parlamentoya sunacağını bildirdi.
May, anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart’ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneğinin parlamentoya sunulacağını belirterek, "İngiltere AB’den 29 Mart’ta anlaşmasız olarak ancak parlamentonun açık onayı olursa ayrılacak." dedi.
May bunun da reddedilmesi halinde 14 Mart’ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini parlamentoya sunacağını kaydetti.
Erteleme kararı alınması halinde ise bunun kısa süreli ve bir defaya mahsus olması gerektiğini belirten May, erteleme için haziran ayının sonunu işaret etti.
"Erteleme, anlaşmasız ayrılığı masadan kaldırmamalı." ifadesini kullanan May, "Bu ancak bir anlaşma sağlanmasıyla veya 50. maddenin iptaliyle mümkün olur ki bunu yapmayacağım.” diye konuştu.
May’i "zamana oynayarak" Brexit takvimini sıkıştırmak ve milletvekilleri üzerinde baskı oluşturmakla suçlayan İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, May’in bu baskıyla kendi anlaşmasını parlamentodan geçirmesi durumunda bunu onaylayıcı bir referanduma götürülmesini talep edeceklerini söyledi.
May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması 15 Ocak'ta parlamentoda "tarihi" diye nitelendirilen oylamada ezici bir çoğunlukla reddedilmişti.
İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.
(AA/ÖZ/HA)

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