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Brexit - İngiltere\'nin Ab Üyeliğinin Akıbeti Konusunda Kritik Haftaya Girildi

Londra, 11 Mart 19 :  İngiltere Parlamentosu, bu hafta içinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecinin akıbetini şekillendirecek bir dizi oylamaya hazırlanıyor.

Brexit - İngiltere\'nin Ab Üyeliğinin Akıbeti Konusunda Kritik Haftaya Girildi

Londra, 11 Mart 19 :  İngiltere Parlamentosu, bu hafta içinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecinin akıbetini şekillendirecek bir dizi oylamaya hazırlanıyor.

11 Mart 2019 Pazartesi 13:29
Brexit - İngiltere\'nin Ab Üyeliğinin Akıbeti Konusunda Kritik Haftaya Girildi

Londra, 11 Mart 19 :  İngiltere Parlamentosu, bu hafta içinde Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılma (Brexit) sürecinin akıbetini şekillendirecek bir dizi oylamaya hazırlanıyor.

Başbakan Theresa May'in hazırladığı ve Ocak ayında yapılan oylamada büyük bir farkla reddedilen plan, yarın bir kez daha parlamentoda oylamaya sunulacak.

May, parlamenterlerin kaygıları doğrultusunda AB ile müzakereler yürüterek planında bazı değişiklikler yaparak, kabul edilmesini sağlamayı hedefliyor.

Ancak Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, görüşmelerin tıkandığı belirtildi. Açıklamaya göre, haftasonunda yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından tıkanıklığı aşmak için May ile Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker dün akşam telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerin bugün de devam etmesi bekleniyor.

May'in hazırladığı taslak anlaşmada, serbest dolaşımın sona ermesi, AB ile İngiltere arasında "tek gümrük bölgesinin" kurulması ve İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmasının ardından 21 aylık bir geçiş sürecine geçilmesi öngörülüyor.

“BU HALİYLE KABUL EDİLMESİ ZOR”

İngiltere, herhangi bir erteleme olmaması halinde her koşul altında 29 Mart Cuma günü AB'den çıkmış olacak.

Yarın yapılacak oylamada May'in sunduğu anlaşmanın kabul edilmesi halinde İngiltere'den Brexit koşulları da netleşmiş olacak.

Ancak BBC Politika Editörü Laura Kuenssberg, mevcut koşullar altında May'in anlaşmasının kabul edilmesi olasılığının çok düşük olduğunu söyledi.

Kuenssberg, bugün içerisinde AB'den parlamenterlerin kaygılarını gidermeye yönelik bazı teminatları içeren bir belgenin alınmasının mümkün olduğunu ancak bunun da anlaşmanın kabulüne yetmeyeceğini belirtti.

Parlamento'da Ocak ayında yapılan oylamada, Brexit anlaşması 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti.

KUZEY İRLANDA TIKANIKLIĞI SÜRÜYOR

May'in AB'den almaya çalıştığı teminatların başında İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili düzenlemeler geliyor.

Varılan anlaşma uyarınca, her iki taraf da Brexit sonrası Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki sınırların oluşumunu engelleyen garantilerin devreye girmesini kabul etti.

Ancak AB ile her türlü bağın sonlandırılmasını savunan sert Brexit yanlıları, bu garantilerin Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'tan kopmasıyla sonuçlanacağı gerekçesiyle bunlara itiraz ediyor ve daha farklı bir düzenlemeye gidilmesini savunuyor.

 

AB ise daha farklı bir düzenlemeye gidilmesine sıcak bakmıyor.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

May, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, May, milletvekillerinin yarınki oylamada Brexit anlaşmasını reddetmeleri halinde AB'den asla çıkamayabileceklerini söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise mevcut anlaşmaya ret yönünde oy kullanacaklarını ve anlaşma olmadan ayrılma olasılığını ortadan kaldırmaya dönük adımlar atacaklarını söyledi.

Brexit anlaşması Salı günü İngiltere Parlamentosu'ndan geçmezse, Çarşamba günü İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmayacağı oylanacak.

İngiltere Parlamentosu'nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmesi galinde Perşembe günü bir oylama daha yapılacak.

Milletvekilleri bu durumda Perşembe günü Brexit'in ertelenmesini oylayacak.

(BBC/FG)

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