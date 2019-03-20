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“brexit\'in Ertelenmesi Kararı Bu Hafta Olmayabilir"

 AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:  

“brexit\'in Ertelenmesi Kararı Bu Hafta Olmayabilir"

 AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:  

20 Mart 2019 Çarşamba 12:56
“brexit\'in Ertelenmesi Kararı Bu Hafta Olmayabilir


 AB KOMİSYONU BAŞKANI JEAN-CLAUDE JUNCKER:  "BENİM İZLENİMİM, BREXİT’İN ERTELENMESİ KONUSUNDA BU HAFTA AB KONSEYİNDE BİR KARAR OLMAYACAK ANCAK BÜYÜK İHTİMALLE ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TEKRAR GÖRÜŞMEMİZ GEREKECEK"
Berlin, 20 Mart 19 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-ClaudeJuncker, Brexit'in ertelenmesinin AB liderlerinin 21-22 Mart'ta Brüksel'deki toplantısında karara bağlanmasının mümkün görünmediğini söyledi.
Juncker, Deutschlandfunk radyosuna İngiltere'nin AB'den ayrılmasına (Brexit) ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim izlenimim, Brexit’in ertelenmesi konusunda bu hafta AB Konseyinde bir karar olmayacağı ancak büyük ihtimalle önümüzdeki hafta tekrar görüşmemiz gerekecek çünkü Başbakan TheresaMay'in hem kabinesinde ve hem de İngiltere Parlamentosunda herhangi bir anlaşması yok." dedi. 
İngiltere Başbakanı TheresaMay’inBrexit’in ertelenmesini sağlamak için neye ihtiyaç duyacağının sorulması üzerine Juncker, "Müzakere edilen anlaşmanın onayını ve zamanlama konusunda (Brexit) net fikirleri getirmesi gerekir." yanıtını verdi. 
İngiltere’nin neye evet diyebileceğini bilmediği sürece bir karara varamayacağını ifade eden Juncker, Brexit’i tekrar müzakere etmeyeceklerini ve daha önce verilen ek güvencelerin üstüne ek güvence olmayacağını vurguladı.
AB liderleri 21-22 Mart'ta Brüksel'de bir araya gelecek. Liderlerin, İngiltere'nin talep etmesi durumunda Brexit'i erteleme seçeneğini görüşmesi bekleniyor.
AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin 29 Mart'ta AB'den ayrılması gerekiyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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