Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104595
ALTIN
229.221
DOLAR
5.4631
STERLİN
7.2486
EURO
6.1893
Şanslı numara ‘28607’
ŞANSLI NUMARA ‘28607’
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Elektrik kesintisi var!
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner306

Brexit Anlaşmasının 3. Kez Oylanmasına Parlamento Engeli

PARLAMENTONUN ALT KANADI AVAM KAMARASI\'NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, BREXİT ANLAŞMASININ AYNI ŞEKLİYLE BİR KEZ DAHA OYLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Brexit Anlaşmasının 3. Kez Oylanmasına Parlamento Engeli

PARLAMENTONUN ALT KANADI AVAM KAMARASI\'NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, BREXİT ANLAŞMASININ AYNI ŞEKLİYLE BİR KEZ DAHA OYLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

18 Mart 2019 Pazartesi 21:31
Brexit Anlaşmasının 3. Kez Oylanmasına Parlamento Engeli

PARLAMENTONUN ALT KANADI AVAM KAMARASI'NIN BAŞKANI JOHN BERCOW, BREXİT ANLAŞMASININ AYNI ŞEKLİYLE BİR KEZ DAHA OYLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Londra, 18 Mart 19 (.): İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nın Başkanı John Bercow, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının aynı şekliyle bir kez daha oylanamayacağını söyledi.

Bercow, İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını aynı şekliyle bir kez daha milletvekillerinin oyuna sunmasına izin vermeyeceğini belirtti.

İngiliz parlamento teamüllerine göre milletvekillerinin reddettiği bir önerge veya yasa tasarısının, aynı şekliyle aynı dönem içinde bir kez daha oylanamayacağını vurgulayan Bercow, anlaşmanın ikinci kez oylanmasına izin verme gerekçesinin anlaşma metnine eklenen yeni belgeler olduğunu bildirdi.

Bunun konuyla ilgili ''son sözü'' olmadığını ifade eden Bercow, hükümetin anlaşmada önemli bir değişikliğe gitmesi halinde oylamaya izin verebileceği sinyalini verdi.

Avam Kamarası, Başbakan TheresaMay'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta ve 12 Mart'ta oylamış ve ezici çoğunlukla reddetmişti.

May, anlaşmayı bu hafta yapılacak AB zirvesi öncesinde parlamentoya bir kez daha sunmaya hazırlanıyordu.

AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta birlikten ayrılması gerekiyor.

İngiltere'nin bu hafta yapılacak AB zirvesinde Brexit tarihini erteleme talebinde bulunması bekleniyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'daki Saldırı...saldırganın Önce Tramvaydaki Yakınına, Ardından Yardım Etmek İsteyenlere Ateş Açtığı Öne Sürüldü
Hollanda'daki Saldırı...saldırganın Önce Tramvaydaki Yakınına, Ardından Yardım Etmek İsteyenlere Ateş Açtığı Öne Sürüldü
Mozambik'teki Kasırga Ve Sel
Mozambik'teki Kasırga Ve Sel
Japonya Yer Altı Örnekleri Almak İçin Asteroit Üzerinde Krater Açacak
Japonya Yer Altı Örnekleri Almak İçin Asteroit Üzerinde Krater Açacak
Hollanda'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı
Hollanda'daki silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı
Ölü balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktı
Ölü balinanın midesinden 40 kilogram plastik çıktı
Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için Lefkoşa’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Yeni Zelanda’daki saldırıda hayatını kaybedenler için Lefkoşa’da gıyabi cenaze namazı kılındı
Hollanda’daki saldırıda 1 kişi öldü
Hollanda’daki saldırıda 1 kişi öldü
Pakistan'ın simgesini avlamanın bedeli 100 bin dolar
Pakistan'ın simgesini avlamanın bedeli 100 bin dolar
Kırım'ın ilhakının 5. yıl dönümünde NATO, AB ve Türkiye'den Rusya'ya uyarı
Kırım'ın ilhakının 5. yıl dönümünde NATO, AB ve Türkiye'den Rusya'ya uyarı
50 yıl önce dondurulan koç spermleri başarılı bir şekilde döllendi
50 yıl önce dondurulan koç spermleri başarılı bir şekilde döllendi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim