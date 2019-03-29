banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93799
ALTIN
234.989
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.3702
EURO
6.3324
Hamile kadına 4 yıl hapis cezası
HAMİLE KADINA 4 YIL HAPİS...
Omer 8 ay hapis yatacak
OMER 8 AY HAPİS YATACAK
Ercan’da belirsiz 67 bin dolar
ERCAN’DA BELİRSİZ 67 BİN DOLAR
Polisten ehliyet duyurusu
POLİSTEN EHLİYET DUYURUSU
banner306

Brexıt Anlaşması Üçüncü Kez Reddedildi

PARLAMENTO, ÖNÜNE ÜÇÜNCÜ KEZ GETİRİLEN BREXİT ANLAŞMASINI REDDEDEREK ÜLKENİN AB\'DEN AYRILMA TARİHİNİN 12 NİSAN OLMASININ YOLUNU AÇTI

Brexıt Anlaşması Üçüncü Kez Reddedildi

PARLAMENTO, ÖNÜNE ÜÇÜNCÜ KEZ GETİRİLEN BREXİT ANLAŞMASINI REDDEDEREK ÜLKENİN AB\'DEN AYRILMA TARİHİNİN 12 NİSAN OLMASININ YOLUNU AÇTI

29 Mart 2019 Cuma 15:09
Brexıt Anlaşması Üçüncü Kez Reddedildi

PARLAMENTO, ÖNÜNE ÜÇÜNCÜ KEZ GETİRİLEN BREXİT ANLAŞMASINI REDDEDEREK ÜLKENİN AB'DEN AYRILMA TARİHİNİN 12 NİSAN OLMASININ YOLUNU AÇTI

Londra, 29 Mart 19 : İngiliz Parlamentosu, önüne üçüncü kez getirilen Brexit anlaşmasını bir kez daha reddederek ülkenin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma tarihinin 12 Nisan olmasının yolunu açtı.

Parlamentoda yapılan oylamada milletvekilleri 286'ya karşı 344 oyla Brexit anlaşmasını üçüncü kez reddetti.

AB ile varılan uzlaşmaya göre, İngiltere'nin birlikten ayrılması böylece 12 Nisan tarihine ertelendi.

Parlamento, Brexit anlaşmasını 15 Ocak ve 12 Mart'ta da ezici çoğunlukla reddetmişti.

(AA/AK/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
İsrail, Batı Şeria'da 4 Bin 500 Yeni Konut İnşa Etmeye Hazırlanıyor
Ab, 10 Nisan'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek
Ab, 10 Nisan'da Brexıt Zirvesi Düzenleyecek
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu
Almanya'da Öğrencilerden İklim Protestosu
Ruhani'den Trump Yönetimine Golan Tepkisi
Ruhani'den Trump Yönetimine Golan Tepkisi
Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu
Çin'de pangolin kaçakçılığı operasyonu
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Astronotlar uzay yürüyüşüne çıktı
Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık balina fosilleri
Mısır çöllerindeki 40 milyon yıllık balina fosilleri
Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları
Facebook’tan yeni şeffaflık uygulamaları
Ukrayna Pazar günü sandık başında
Ukrayna Pazar günü sandık başında
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için ulusal anma töreni
Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için ulusal anma töreni

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim