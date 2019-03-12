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Brexit'te sona gelindi

Brexit'te sona gelindi

12 Mart 2019 Salı 07:58
Brexit'te sona gelindi

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılma sürecinde (Brexit) sona yaklaşıldı. İngiltere Başbakanı Theresa May'in revize edilmiş Brexit anlaşması bugün parlamentoda oylanacak. Geçtiğimiz yıl mayıs ve bu yıl ocak aylarında May'in anlaşması reddedilmişti.

'Brexit oylama maratonu' öncesinde May, AB ile müzakereler sonucunda, Brexit anlaşmasının ''tedbir maddesi'' konusunda, İngiliz parlamentosunun istediği yasal bağlayıcılığı olan değişikliklerin elde edildiğini duyurdu.

Fransa'nın Strasbourg kentinde, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile ortak basın toplantısı düzenleyen May, ''Milletvekilleri 'tedbir maddesi'yle ilgili yasal değişiklikler gerektiği konusunda netti, bu değişiklikleri elde ettik.'' dedi.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Brexit konusunda başka bir müzakere olmayacağını belirterek, "Tercih açık. Ya bu anlaşma ya da Brexit hiç gerçekleşmez." diye konuştu.

''Tedbir maddesi''nin, iki İrlanda arasına fiziki sınır girmesini önlemeye dönük bir sigorta olması açısından doğru olduğunu belirten May, ''Ancak bu sigortanın devreye girmesi durumunda bile kalıcı ve gelecekteki ilişkimizin şablonu olmaması gerekir.'' dedi.

AB ile müzakereler sonucunda ortak bir mekanizma üzerinde uzlaşıldığını belirten May, bununla AB'nin ''tedbir maddesi''ni süresiz yürürlükte tutmasının önüne geçildiğini kaydetti.

May, varılan uzlaşma uyarınca, İngiltere ile AB'nin, ''tedbir maddesi''ni, en geç Aralık 2020'ye kadar alternatif bir düzenlemeyle değiştirme konusunda da anlaştığını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de mevcut anlaşmanın en iyi anlaşma olduğunu belirterek bunu tekrar müzakere etmeyeceklerini kaydetti.

Juncker, soruna neden olan "tedbir maddesi"yle ilgili yasal bağlayıcılığı bulunan, ortak bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Bu yeni teminatın elde edildiği son müzakereye atıfta bulunan Juncker, "Siyasette bazen ikinci bir şans elde edersiniz. Bu yaptığımızı, bu çerçevede sayabilirsiniz. Çünkü üçüncü bir şans olmayacak." diye konuştu.

"Tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması için çalışıyordu. May'in bugün açıkladığı uzlaşma, her iki alanda da ilerleme anlamına geliyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliğinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

Maddeye karşı çıkanlar bu düzenlemenin, İngiltere'yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde mahsur bırakacağını savunuyordu.

Parlamento, anlaşmanın ilk halini ''tarihi'' diye nitelendirilen 230 oy farkla reddetmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda düze 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Anahtar Kelimeler:
Brexit
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