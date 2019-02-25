Brexit: İngiltere'de ticari yatırımlar ilk kez dört çeyrek üst üste düşüş gösterdi

Brexit konusundaki belirsizliklerin İngilitere ekonomisine olan olumsuz etkileri sürüyor. İngiltere ekonomisi yüzde 2 küçülme yaşarken, ticari yatırımlar son dört çeyrektir bir önceki yıla göre düşüş gösteriyor.

Herhangi bir somut sonuca ulaşmayan Brexit görüşmeleriyle geçen bir haftanın ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, yeniden görüşmeler yapmak için Brüksel'e gelecek.

İngiltere Parlamentosu'nca daha önce ezici çoğunlukla reddedilmiş Brexit anlaşması üzerinde bir takım değişiklikler yapma gayreti içerisinde olan May bunu başarabilirse anlaşmanın son halini 12 Mart'ta yeniden oylatmak istiyor. Pek çok analist May'in stratejisinin 'Anlaşmasız Brexit' istemeyenler üzerinde zaman baskısı oluşturarak kendi anlaşmasının kabul ettirmek olduğunu belirtiyor.

Ne var ki, Brexit'in gerçekleşeceği tarih olan 29 Mart'a yaklaşıldıkça iş dünyasındaki tedirginlik ve ekonomik maliyet hızla artıyor. Hali hazırda Brexit'in İngiliz ekonomisine ciddi maliyetleri oldu.

Brexit'in gerçekleşmesine 30 gün kalmışken hala ihracat yapan 100 binin üzerinde İngiliz şirketi ürünlerinin karşılaşacağı mali ve bürokratik durum hakkında hiçbir öngörüde bulunamıyor. Anlaşma olmazsa ürünler üzerindeki vergiler bir anda sıfırdan yüzde 50'ye kadar yükselebilir ve bu da İngiliz mallarını rekabet açısından satılamaz hale getirebilir.

İngiliz iş dünyasını sonu gelmeyecek sıkıntılar bekliyor

Bunun yanı sıra ürünler için standartlar, güvenlik kontrolleri, gümrük evrakları, gelecekte değişebilecek menşei kuralları, iş adamlarının vize alma zorunluluğu, anlaşmazlıkların çözülmesinde yetkili merci ve izlenecek yollara ilişkin belirsizlikler, verilerin gizliliği, sınırlarda yaşanacak gecikmeler ve daha nice alanda öngörülemeyen sorunlar İngiliz iş dünyasını ve İngiltere ile iş yapacak olan şirketleri bekliyor. Bu durum çok para kazanacak olan avukatlar dışında herkes için kabus demek.

İngiltere için dünyanın geri kalanı ile olan ticaret de belirsizliğini koruyor. 69 ülke İngiltere ile AB anlaşmaları üzerinden ticaret gerçekleştiriyor ve şimdiye kadar yalnızca 7 tanesi ile Brexit sonrası için anlaşmaya varılabildi.

Pek çok banka şimdiden çalışanlarını, ekipmanlarını ve varlıklarını İngiltere dışındaki merkezlerine transfer etti. Üreticiler de ham madde stoğu yapıyor. Firmalar yatırımlarını erteliyor ya da ülkeyi tamamen terk etmeye hazırlanıyor.

Son dört çeyrektir düşüş yaşanıyor

Dünyanın en büyük 5. ekonomisi olan ve dünyadaki en canlı finansal hareketliliğe ev sahipliği yapan İngiltere 2018'de toplam sadece yüzde 1,4 büyüyebildi. Son çeyrekte büyüme yüzde 0,2 olurken Aralık ayında 0,4 küçülme gerçekleşmesi ve 2018'in son çeyreğinde bir önceki yıla göre ticari yatırımlarda yüzde 3,7'lik düşüş yaşanması alarm çanlarının en şiddetli şekilde çaldığının bir göstergesi. Ticari yatırımlar son dört çeyrektir bir önceki yıla göre hep düşüş gösteriyor.

Brexit referandumu sonucunun açıklanmasından bu yana İngiliz ekonomisi toplamda yüzde 2 küçüldü. İngiltere'de büyük firmaların yaptırdığı ortak bir ankete göre iş dünyasının yüzde 56'sı Brexit'i ciddi bir risk olarak değerlendirirken ankete katılan hiçbir şirket Brexit'in iş dünyası için iyi bir şey olduğunu düşünmüyor.

Kamusal maliyeti de büyük

İş dünyanın maliyetlerinin yanı sıra Brexit'in bir de kamusal maliyeti var. Hükümet hali hazırda acil Brexit operasyonları için 5,4 milyar sterlin kenara ayırdı. Üstelik bu bütçenin içerisinde ek personel, ek kaynak ve ek planlama öngörüleri bulunmuyor. Sonuçta ortaya çıkacak rakamın bunun birkaç misli olacağı düşünülüyor. Örneğin sınır kontrolü alanında pek çok teknolojik yazılımdan inşaata alt ve üst yapı harcamaları söz konusu olacak.

Siyasi ve toplumsal belirsizlik

Konu derinleştikçe ve zaman daraldıkça parlamentodaki her iki ana partide de çatırdama sesleri yükseliyor. Bakanlar ve milletvekilleri arka arkaya istifa ediyor. İngiltere ekonomik olduğu kadar siyasi ve toplumsal bir belirsizliğe de sürükleniyor.