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Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti

Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti

25 Mart 2019 Pazartesi 07:57
Brexit'in iptali dilekçesinde imza sayısı 5 milyonu geçti

İngiliz hükümetine, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal etmesi çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 5 milyonu aştı..İngiliz Parlamentosunun internet sitesinde imzaya açılan Brexit'in ptal edilmesine yönelik dilekçeye destek artıyor..Hükümete, Brexit sürecinin iptal edilmesi çağrısında bulunulan dilekçedeki imza sayısı bir haftada 5 milyonu geçti.."50. maddeyi iptal et ve AB'de kal" başlıklı dilekçede, "AB'de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor." ifadesi yer alıyor..İngiltere'de Parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe yanıt vermek zorunda kalıyor..İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçedeki talep Parlamentoda tartışılıyor.

BREXİT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referanduma yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. Referandumda 17 milyon 410 bin 742 kişi Brexit, 16 milyon 141 bin 241 kişi de AB üyesi kalınması için oy vermişti..İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı..Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlülüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti..İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının Parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti.Brexit karşıtlarının dün Londra’da gerçekleştirdiği yürüyüşe de bir milyondan fazla gösterici katılmıştı.

Son Güncelleme: 25.03.2019 11:16
Anahtar Kelimeler:
Brexit Iptal Imza
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