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Brexit'i iptal dilekçesine 1 milyondan fazla imza

Brexit'i iptal dilekçesine 1 milyondan fazla imza

21 Mart 2019 Perşembe 19:34
Brexit'i iptal dilekçesine 1 milyondan fazla imza

İNGİLİZ HÜKÜMETİNE BREXİT’İ İPTAL ÇAĞRISI YAPAN DİLEKÇEDEKİ İMZA SAYISI 1 MİLYONU AŞTI

İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken, parlamentonun dilekçelere ayrılan internet sitesi çöktü.

İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılan internet sitesinde imzaya açılan ve hükümete İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecini iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 3 günde 1 milyonu geçti. 

Dilekçe nedeniyle internet sitesi bir süre teknik sorun yaşarken, parlamentonun dilekçe komisyonu da Twitter hesabından yayımladığı mesajda “İnternet sitesinin bugüne kadar gördüğü en yüksek imza hızına ulaşıldı. Sitenin çalışır kalması için bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldık.” ifadelerine yer verdi. 

“50. maddeyi iptal et ve AB’de kal” başlıklı dilekçede, hükümetin Brexit’i “halkın iradesi” şeklinde sunduğu hatırlatılarak, “AB’de kalmak için halk desteğinin gücünü gösterip buna bir son vermemiz gerekiyor.” ifadesi kullanıldı.

HÜKÜMET YANITLAYACAK, PARLAMENTO TARTIŞACAK

İngiltere’de parlamentoya sunulan dilekçelerin 10 bin imzaya ulaşması durumunda hükümet talebe bir yanıt vermek zorunda kalıyor. İmza sayısının 100 bini geçmesi durumunda da dilekçenin talebi parlamentoda tartışılıyor.

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referanduma yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı. İngiliz hükümeti 29 Mart 2017’de Lizbon Anlaşmasının üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı bir kararla İngiltere’nin 50. Maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı olarak iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit’i 30 Haziran’a erteleme talebini AB Konseyi'ne iletmişti.

Son Güncelleme: 22.03.2019 00:23
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