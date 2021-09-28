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Brent petrolün varili son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü

Brent petrolün varili, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamındaki kısıtlamaların hafifletilmesiyle talep görünümündeki iyileşmeye rağmen arzın talebi karşılayamayacağı endişesiyle 79 doları aşarak son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

28 Eylül 2021 Salı 09:15
Brent petrolün varili son 3 yılın en yüksek seviyesini gördü

Dün günü 77,23 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün gün içinde kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 79,04 dolara ulaştı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,72 dolardan alıcı buldu.

Geçen ayın sonlarında ABD'nin Meksika körfezinde etkili olan Ida Kasırgası'nın yarattığı arz aksaklıkları ve ülkede ham petrol stoklarının Ekim 2018'den sonraki en düşük seviyelere düşmesiyle petrol fiyatlarındaki yükseliş son 5 haftadır devam ediyor.

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Bu kapsamda, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs, bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini varil başına 10 dolar artırarak 90 dolara yükseltti.

Fiyat revizyonunda, salgında Delta varyantının ardından düşüşe geçen akaryakıt talebinin beklenenden daha hızlı toparlanmasının yanında ABD ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte küresel arzdaki daralma da önemli rol oynadı.

Uzmanlar, doğal gaz fiyatlarındaki rekor artışın da petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeleri desteklediğini ifade ediyor. Söz konusu artışın alternatif yakıtlara talebi artıracağı tahmin edilirken, kış aylarının soğuk geçmesi durumunda gaz arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik şirketlerinin üretim için gaz yerine petrol kullanabileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 28.09.2021 10:10
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