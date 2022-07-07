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Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor

07 Temmuz 2022 Perşembe 11:15
Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 105,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 100,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,81 dolardan alıcı buldu.

Dün, 25 Nisan'dan bu yana ilk kez 100 doların altına inen Brent petrol fiyatlarının yükselişinde, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen devam eden küresel arz daralması endişeleri etkili oldu.

ABD yönetiminin dün İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satmasına yardım ettikleri gerekçesiyle kişi ve kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ağı yaptırım listesine eklediğini duyurması da arz endişelerini destekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran şirketlerinden Doğu Asya'ya yüz milyonlarca dolar değerinde petrol ve petrokimya ürününün teslimatı ve satışının kolaylaştırılması için Körfez merkezli paravan şirketler ağının kullanıldığı aktarıldı.

Piyasalar, bir Rus mahkemesi tarafından faaliyetlerinin 30 gün süreyle askıya alınması talep edilen Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) boru hattında olası petrol arzı kesintisine odaklandı.

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Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1'ini karşılayan CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyor.

- ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 825 bin varil artış öngörüyor. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 110 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış öngörüsü, talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatlardaki artışı sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 101,47 ile 101,99 dolar aralığının direnç, 100,59 ile 100,23 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 07.07.2022 11:51
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