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Brent Petrolün Varil Fiyatı 97,36 Dolar

11 Ağustos 2022 Perşembe 10:15
Brent Petrolün Varil Fiyatı 97,36 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 97,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,97 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,40 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalışla 97,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,89 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD'de ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artmasıyla düşüşe geçen fiyatlar dalgalı bir seyir izliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Öte yandan dün Rus petrolünün Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatının tekrar başlayacağı bildirildi.

Piyasalar bugün açıklanacak Uluslararası Enerji Ajansı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün aylık petrol verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 97,59 ile 98,06 dolar aralığının direnç, 97,12 ile 96,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 11.08.2022 12:17
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