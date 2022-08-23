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Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,72 Dolar

23 Ağustos 2022 Salı 10:15
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,72 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,72 dolardan işlem görüyor.

Dün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,69 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.

ExxonMobil ve Chevron gibi petrol üreticilerinin Rusya üzerinden Avrupa'ya taşınan Kazak petrolünü hasarlı ekipman nedeniyle ihraç edemeyebileceğine yönelik haber akışı da arz endişelerini destekleyerek fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı verdi.

Rusya üzerinden Kazak petrolünü küresel pazarlara sevk eden ve küresel petrolün yaklaşık yüzde 1'ini taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC), Karadeniz'de bir terminaldeki üç demirleme noktasının ikisinden yapılan ihracatın askıya alınabileceğini duyurdu.

Öte yandan, İran nükleer anlaşmasına ilişkin belirsizlikler de fiyatları destekliyor. İran, 2015'te imzalanan ancak önceki ABD yönetiminin tek taraflı ayrıldığı nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Washington'un yanıtını beklerken, muhtemel bir anlaşmayla ilgili ülkedeki üst düzey yetkililerin katılımıyla özel toplantı yapıldı.

Brent petrolde teknik olarak 98,38 ile 100,29 dolar aralığının direnç, 93,46 ile 90,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 23.08.2022 12:35
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