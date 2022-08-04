banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Suç duyurusunu kim yapacak!
Suç duyurusunu kim yapacak!
Araçta uyuşturucu bulundu!
Araçta uyuşturucu bulundu!
Vatandaş diyor ki…
Vatandaş diyor ki…
Bakanlar Kurulu öğleden sonra toplanıyor
Bakanlar Kurulu öğleden sonra toplanıyor
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılıyor
banner405

Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,55 Dolar

04 Ağustos 2022 Perşembe 10:15
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,55 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 96,55 dolardan işlem görüyor.

Dün 102,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 düşüşle 96,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,50 dolardan alıcı buldu.

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı bir seyir izliyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış da talebin düşük seyrettiği algısını destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, dün ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil artarak 426 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 467 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 200 bin varil artışla 225 milyon 300 bin varil oldu.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun eylül ayı için önceki aylara göre kısıtlı bir üretim artışına gidileceğine yönelik kararı fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, çarşamba günü yapılan 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı aldı.

OPEC'ten yapılan açıklamada, yetersiz yatırımlar nedeniyle azalan ek üretim kapasitelerinin, ciddi arz kesintilerine karşı büyük bir dikkatle kullanılması gerektiği belirtildi.

Grup, petrol üretimini haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil, temmuz ve ağustosta ise günlük 648 bin varil artırma kararı almıştı.

Uzmanlar, önceki aylarda daha yüksek üretim hedefleri koyan OPEC+ grubunun bu hedeflere ulaşamamasının, pek çok üye ülkenin kaynaklarını tüketmesinin ve küresel petrol talebinde yaşanan azalmanın dün alınan kararda etkili olduğu görüşünü ifade ediyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) Tengiz-Novorossisk boru hattından yapılan tedariki Tengiz sahasındaki tamirat çalışmaları ve Kaşagan sahasındaki üretim kesintisi nedenleriyle ciddi oranda düşürdüğüne yönelik haber akışı da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 1'ini karşılayan CPC boru hattı, Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossisk terminaline taşıyor.

Brent petrolde teknik olarak 97,01 ile 97,34 dolar aralığının direnç, 96,49 ile 96,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

banner360
Son Güncelleme: 04.08.2022 11:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,12 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,12 Dolar
Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yılı Çerçevesinde Toplantı Yapıldı
Londra'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yılı Çerçevesinde Toplantı Yapıldı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,94 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,94 Dolar
DSÖ, Sonbahardan İtibaren Kovid-19 Vaka Artışlarının Daha Kötüye Gidebileceğini Açıkladı
DSÖ, Sonbahardan İtibaren Kovid-19 Vaka Artışlarının Daha Kötüye Gidebileceğini Açıkladı
İngiltere Tarihinde İlk Kez Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı
İngiltere Tarihinde İlk Kez Hava Sıcaklığı 40 Dereceyi Aştı
İngiltere, 39 Santigrat Derece İle Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşıyor
İngiltere, 39 Santigrat Derece İle Tarihinin En Sıcak Gününü Yaşıyor
İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor
İngiltere Tarihinin En Sıcak Gününe Hazırlanıyor
Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar
Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada
Boğaz Ağrısı, Son Dönemdeki Covid Belirtilerinde İlk Sırada

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim