banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 17 yaşında 3 genç yaralandı
Trafik kazası: 17 yaşında 3...
4 farklı noktada yangın
4 farklı noktada yangın
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye yasal işlem
Girne'de kumarhane denetimi: 22 kişiye...
Müşterinin telefonunu çaldı
Müşterinin telefonunu çaldı
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı
Ülke genelinde uyuşturucu operasyonu yapıldı
banner404

Brent Petrolün Varil Fiyatı 94,79 Dolar

14 Ekim 2022 Cuma 10:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 94,79 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,79 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,92 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,57 dolar seviyesinde tamamladı.

 

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,23 artarak 94,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,48 dolardan alıcı buldu.

 

Fiyatlar, zayıf dolar ve ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış nedenleriyle dalgalı bir seyir izliyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getirerek fiyatları destekliyor.

 

Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararı da fiyatları desteklemeye devam ediyor.

 

Ancak, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresine (EIA) göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 9 milyon 900 bin varil artarak 439 milyon 100 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 7 milyon 54 bin varil artacağı yönündeydi.

 

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon 700 bin varil azalışla 408 milyon 700 bin varile geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon varil artışla 209 milyon 500 bin varil oldu.

- Talep artışında düşüş tahmini

 

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da dün yayınlanan eylül ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"nda ekonomiye ilişkin endişeler ve artan fiyatların talepteki büyümeyi yavaşlattığına işaret ederek, küresel petrol talebine ilişkin artış öngörüsünü aşağı yönlü revize etti.

 

Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl yaklaşık 99 milyon 600 bin varile ulaşacak. Gelecek yıl ise 101 milyon 300 bin varil seviyesinde gerçekleşecek.

 

Öte yandan, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararına ilişkin tartışma devam ediyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, dün kararın Rusya'ya Ukrayna savaşında manevi ve askeri destek sağlamakla eş değer olduğunu söyledi.

 

Kirby, bundan sonraki süreç için gözlem yapacaklarını ve Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yanında olup olmadığını değerlendireceklerini, ABD'nin Suudi Arabistan ile ilişkilerini değerlendirmeyi sürdüreceğini belirtti.

 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise hükümetin, OPEC+ kararlarının "ekonomik çerçevenin dışında alındığı yönünde bir izlenim oluşturmaya çalışan ve gerçeklere dayanmayan" bu açıklamaları tümüyle reddettiği ifade edilmişti.

 

Brent petrolde teknik olarak 94,93 ile 95,08 dolar aralığının direnç, 94,61 ile 94,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 14.10.2022 12:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,38 Dolardan İşlem Görüyor
Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,38 Dolardan İşlem Görüyor
Araştırma: “Erkekler Biyolojik Olarak Kadınlardan Hızlı Yaşlanıyor“
Araştırma: “Erkekler Biyolojik Olarak Kadınlardan Hızlı Yaşlanıyor“
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,13 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,13 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 97,25 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 97,25 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 94,14 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 94,14 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,92 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,92 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,25 Dolardan İşlem Görüyor
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,25 Dolardan İşlem Görüyor
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,25 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,25 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,21 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,21 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 83,71 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 83,71 Dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim