Brent Petrolün Varil Fiyatı 93,96 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 azalarak 93,96 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan beklenenden fazla artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artarak 429 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki beklenenden fazla artış, talebin düşük seyrettiği algısı oluşturarak fiyatların aşağı yönlü baskıladı.

Ancak Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), yüksek doğal gaz fiyatlarının petrol kullanımının artmasıyla dengelendiğine ve küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 2 milyon varil artmasının beklendiğini duyurması talep tarafındaki endişeleri azaltıyor.

ABD'de demir yolu işçilerinin sözleşme görüşmelerinde anlaşma çıkmaması sonrası işçi grevlerinin gündeme gelmesi ise arz endişelerini destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Demir yolu işçilerinin 16 Eylül Cuma günü greve gitmeye hazırlandığı ABD'de ülkenin en büyük demir yolu işletmecisi Amtrak, yarından itibaren uzun mesafe seferlerinin çoğunu iptal etti.

Öte yandan, küresel piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,24 ile 94,45 dolar aralığının direnç, 93,83 ile 93,63 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.