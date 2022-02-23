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Brent petrolün varil fiyatı 93,60 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 93,60 dolardan işlem görüyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 93,60 dolar

Dün 99,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 93,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,27 düşüşle 93,60 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin gelişmeler ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından ABD, Avrupa Birliği, İngiltere, Japonya ve Kanada, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı.

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Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın iki büyük finans kuruluşuna yaptırım uygulanacağını ve Rus hükümetinin Batı finansmanına erişiminin engelleneceğini kaydetti. Ayrıca Biden, Putin'e yakın kişilerle aile üyelerine de yaptırım getirileceğini aktardı.

Rusya Parlamentosu ise Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların petrol arzını kesintiye uğratacağı endişeleriyle dün son 7 yılın en yüksek seviyelerine çıkan petrol fiyatları, yaptırımların ilk bölümünün petrol arzını kesintiye uğratmayacağının netleşmesiyle geriledi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden tam ve eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için müzakereler ise devam ediyor. Müzakerelerin yakında sonuçlanması beklenirken, İran petrolüne yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla piyasaya gelebilecek ek petrol arzına yönelik beklentiler de fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,36 ile 95,28 dolar aralığının direnç, 93,44 ile 92,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 23.02.2022 10:18
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