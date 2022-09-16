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Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,36 Dolar

16 Eylül 2022 Cuma 10:30
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,36 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,57 artarak 91,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,51 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünkü düşüşün ardından bugün sabah kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

Avrupa ülkelerinin doğal gaz sıkıntısı nedeniyle kış aylarında petrole yöneleceği, bunun da petrol fiyatlarını artıracağı beklentileri piyasalarda zemin kazandı.

Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 16.09.2022 10:56
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