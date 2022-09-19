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Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,31 Dolar

19 Eylül 2022 Pazartesi 11:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,31 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,31 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 92,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 91,35 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 azalarak 91,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,53 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin haber akışlarıyla dalgalı seyir izliyor.

Almanya, cuma günü enerjide arz güvenliği için Rus petrol şirketi Rosneft'in Alman yan kuruluşu Rosneft Almanya'ya kayyum atadığını duyurdu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol ithalatçıları Rosneft Germany ve RN Refining & Marketing GmbH'nin Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) yönetimine devredildiği belirtildi. Berlin için önemli bir dizel ve benzin yakıtı sağlayıcı olan Schwedt'teki PCK rafinerisinin kontrolü de Bundesnetzagentur'a verildi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının da piyasalarda arz baskısı oluşturduğunu ifade ediyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri AB tarafından kabul edilen en büyük yaptırımlardan biri olan 6'ncı yaptırım paketi, temmuz başında onaylanmıştı. Bu kapsamda, Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık, rafine ürün tedarikini ise 5 Şubat itibarıyla tamamen kesmeyi planlayan AB ülkelerinin yeni tedarikçi arayışı devam ediyor.

Talep tarafında ise Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının bazı kentlerde gevşetilmesi küresel petrol talebine ilişkin endişeleri kısmen hafifletti.

Ağır sanayi ve çip endüstrisinin yoğun olarak yer aldığı Chengdu eyaletinde Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırılarak tedbirler hafifletilirken, aynı gün Liaoning eyaletinin liman şehri Dalian'da da kısıtlamalar tamamen kaldırıldı.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,45 ile 91,77 dolar aralığının direnç, 91,13 ile 90,81 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 19.09.2022 12:18
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