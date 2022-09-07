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Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,51 Dolar

Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,51 Dolar

07 Eylül 2022 Çarşamba 10:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,51 Dolar

İstanbul, 7 Eylül 22 (TAK): Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 95,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,83 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,42 azalarak 91,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Kovid-19 salgınının Asya ülkeleri üzerindeki etkisi ve ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de yeniden alınan Kovid-19 tedbirleri, piyasalarda zayıf talep beklentilerine neden oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirdi. Bu durum, alımların azalmasına neden olarak, petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı piyasalar üzerinde etkili oluyor.

Piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılanan bu karar sonrası arz daralmasına ilişkin endişeler yerini, uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentilere bıraktı.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle etkilenen petrol arzı ise fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 91,71 ile 92,07 dolar aralığının direnç, 91,35 ile 90,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA/AK/GÜL) 
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