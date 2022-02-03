Brent petrolün varil fiyatı 89,07 dolar

Dün 90,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 89,47 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 89,07 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,75 dolardan alıcı buldu.

ABD'de özel sektör istihdamına yönelik olumsuz verilerin salgında Omicron varyantının ekonomik toparlanmayı negatif etkilediği algısına yol açması fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Ülkede dün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC + grubunun, günlük 400 bin varillik kademeli üretim artışı planına mart ayında da devam etme kararı alması da fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Küresel ekonomik toparlanmanın etkisiyle yükselmeyi sürdüren petrol talebine rağmen grubun mevcut politikasını sürdürmesi ve önceki üretim hedeflerine ulaşamaması, piyasalardaki süregelen daralma endişelerini pekiştiriyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak yaklaşık 415 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 833 bin varil artacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 100 bin varil (yüzde 0,9) artarak 250 milyon varile çıktı. Bu artış da talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,23 ile 89,35 dolar aralığının direnç, 89,03 ile 88,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.