banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Acı haber
TMSF neyi bekliyor !
TMSF neyi bekliyor !
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
“Süreç en iyi şekilde yönetilecek”
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık ediyor
Bakanlar Kurulu'na Cumhurbaşkanı Tatar başkanlık...
Bakanlar Kurulu 11.30'da başladı
Bakanlar Kurulu toplandı
banner404
Flaş Haber
TMSF neyi bekliyor !
Kapat

Brent Petrolün Varil Fiyatı 88,27 Dolar

08 Eylül 2022 Perşembe 10:15
Brent Petrolün Varil Fiyatı 88,27 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 93,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 88,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,27 dolardan alıcı buldu.

Dün 90 doların altına gerileyen petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, AB ve Rusya arasında karşılıklı yaptırım ve atışmaların piyasalardaki arz endişelerini desteklemesi etkili oluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün yaptığı açıklamada G7 ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrol ve doğal gaz ürünlerine tavan fiyat uygulama planlarına tepki göstererek, “Eğer sözleşmelerimize ve çıkarlarımıza aykırı olursa petrol, doğal gaz veya kömür, hiçbir şey göndermeyiz.” dedi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin maliye bakanları, geçen hafta Almanya'da düzenlenen toplantının ardından, Rus petrolüne tavan fiyatı uygulama planının onaylandığını bildirmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz maliyetlerini düşürerek Rusya'nın gelirlerini azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını önereceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Bu konuyu görüşmek üzere AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, cuma günü Brüksel’de olağanüstü toplantı yapacak.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss'ın bugün yapacağı açıklamayla yükselen enerji fiyatlarına karşılık ülkenin hidrolik çatlatma yasağını kaldıracağına ve yerli üretimi desteklemek için Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan daha fazla yararlanmaya çalışacağına yönelik haber akışı da fiyatları etkiliyor.

-ABD'nin petrol stoklarında artış öngörüsü

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 645 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 733 bin varil azalacağı yönünde.

ABD'nin benzin stoklarındaki artış öngörüsü talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,18 ile 89,62 dolar aralığının direnç, 88,09 ile 87,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Son Güncelleme: 08.09.2022 12:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent Petrolün Varil Fiyatı 90 Doların Altına Düştü
Brent Petrolün Varil Fiyatı 90 Doların Altına Düştü
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,51 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 91,51 Dolar
Hindistan, İğnesiz Kovid-19 Aşısının Kullanımına Onay Verdi
Hindistan, İğnesiz Kovid-19 Aşısının Kullanımına Onay Verdi
Brent Petrolün Varil Fiyatı 95,27 Dolardan İşlem Görüyor
Brent Petrolün Varil Fiyatı 95,27 Dolardan İşlem Görüyor
Akdeniz'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem
Akdeniz'de 5,3 Büyüklüğünde Deprem
Brent Petrolün Varil Fiyatı 102,59 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 102,59 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,37 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,37 Dolar
Brent petrolün varil fiyatı 101,76 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 101,76 dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 100,19 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,72 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 96,72 Dolar

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim