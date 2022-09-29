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Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,21 Dolar

29 Eylül 2022 Perşembe 10:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 87,21 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,21 dolardan işlem görüyor. Dün 88,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,05 dolar seviyesinde tamamladı.

 

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 azalarak 87,21 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,40 dolardan alıcı buldu.

 

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve resesyon beklentilerinin sebep olduğu talep düşüşü endişeleri etkili oldu.

 

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para

birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.

 

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Stanford Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, avrodaki zayıflama ve yüksek enflasyonun Avrupa'da resesyon olasılığını artırdığını ifade etti.

 

Malpass, ABD ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde daralma yaşadığını anımsatarak, Çin'in ekonomik büyümesinin de Kovid-19 salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle keskin bir şekilde yavaşladığını aktardı.

 

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki azalış, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 200 bin varil azalışla 430 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 333 bin varil artacağı yönündeydi.

 

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 400 bin varil azalışla 212 milyon 200 bin varil oldu.

 

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren sekizinci yaptırım paketi teklif etmesi ise arz daralması beklentilerini kuvvetlendirdi.

 

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, G7'nin üçüncü ülkeler için Rus petrolüne tavan fiyat getirmeyi prensipte kabul ettiğini hatırlatarak, "Petrole tavan fiyat bir yandan Rusya'nın gelirlerini azaltmaya yardımcı olacak diğer yandan küresel enerji piyasasını sabit tutacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Brent petrolde teknik olarak 89,80 ile 91,60 dolar aralığının direnç, 84,59 ile 81,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 29.09.2022 11:28
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