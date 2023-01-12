banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Brent petrolün varil fiyatı 82,77 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,77...
Ne büyük tesadüf ama…
Ne büyük tesadüf ama…
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor
Kahve kansere yakalanma riskini azaltıyor
Meteoroloji Dairesi: Tedbirli olun!
Meteoroloji Dairesi: Tedbirli olun!
banner404

Brent petrolün varil fiyatı 82,77 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,77 dolardan işlem görüyor.

12 Ocak 2023 Perşembe 09:47
Brent petrolün varil fiyatı 82,77 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,77 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,67 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,12 artarak 82,77 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,48 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı yükselişte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 tedbirlerinin büyük çoğunluğunun kaldırılmasıyla ekonomik aktivitenin ve petrol talebinin artacağı beklentileri etkili oldu.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından ülkede nüfusun yoğun olduğu çok sayıda şehir ve eyalette salgın dalgasının, ulaşılması beklenen ilk "tepe noktası"nı geride bıraktığı tahmin ediliyor.

Ayrıca, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan üretim ve lojistik kesintilere rağmen, sanayi üretiminin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri piyasalardaki belirsizliği artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Bugünkü enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede attığı şahin adımların etkilerinin görülmesi açısından da önem taşıyor.

ABD'nin ticari ham petrol ve benzin stoklarındaki artış ise talebin yavaş seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 19 milyon varil artarak 439 milyon 600 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2 milyon 375 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 4 milyon 100 bin varil arttı ve 226 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti
Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti
Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu
Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu
Almanya'da dev akvaryum patladı
Almanya'da dev akvaryum patladı
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor
Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor
Twitter'da karakter sayısı 4 bin oluyor
Wuhan'da “görünmezlik pelerini” icat edildi
Wuhan'da “görünmezlik pelerini” icat edildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim