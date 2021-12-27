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Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,73 dolardan işlem görüyor.

27 Aralık 2021 Pazartesi 11:35
Brent petrolün varil fiyatı 75,73 dolar

Cuma günü 76,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 75,73 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebine etkilerinin belirsizliğini sürdürmesi etkili oldu.

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ABD'de Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı artışa geçen vakalar nedeniyle Noel tatilinde 1600'den fazla uçak seferi uçuş programından kaldırıldı.

Uçuş verilerini derleyen Flightaware.com sitesine göre, salgının hava yolları çalışanlarını etkilemesi nedeniyle sefer iptalleri oldu. Hava ulaşımındaki yavaşlama, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden biri olan ABD'de ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı beklentilerine yol açtı. Özellikle WTI tipi ham petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı arttı.

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Son Güncelleme: 27.12.2021 12:37
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