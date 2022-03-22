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Brent petrolün varil fiyatı 118,99 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 118,99 dolardan işlem görüyor.

22 Mart 2022 Salı 09:30
Brent petrolün varil fiyatı 118,99 dolar

Dün 116,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 115,62 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,91 artışla 118,99 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,94 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulamayı düşündüğü yönündeki haberler etkili oldu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell dün AB dışişleri ve savunma bakanları toplantılarında Rusya'ya petrol ambargosu konusunu gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.
Borrell, Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini belirtti.

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Öte yandan, Suudi Arabistan petrol tesislerine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırılar da arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü seyrini destekledi.
Dün Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın küresel petrol piyasalarında yaşanacak arz kesintilerinden sorumlu tutulamayacağı bildirildi.
Saldırıların küresel enerji güvenliği ve istikrarını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husilere karşı kararlı adımlar atma çağrısında bulunuldu.
Brent petrolde teknik olarak 119,48 ile 121,86 dolar aralığının direnç, 117,10 ile 114,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
 

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Son Güncelleme: 22.03.2022 09:36
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