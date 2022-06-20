banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
İthalatçıyı 'kontrol' diye haraca bağlamışlar...
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
banner404

Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar

20 Haziran 2022 Pazartesi 10:45
Brent petrolün varil fiyatı 113,75 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda haftanın ilk iş gününde 113,75 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 121,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.41 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artışla 113,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 108,62 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankasının çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı kararının ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankasının da faiz artırımları piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Geçen hafta 121,94 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı piyasalarda ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve petrol talebinin azalacağı endişelerinin güçlenmesiyle 113,12 dolara kadar geriledi.

Öte yandan, küresel petrol arzına ilişkin endişeler fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeleri destekliyor.

banner341
- Libya'nın petrol üretimindeki düşüş

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol ve Gaz Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki protestolar nedeniyle petrol sahaları ve limanların kapalı kalmasının üretimi etkilediği, günlük toplam 100 bin ila 200 bin varil ham petrol üretildiği belirtildi.

Libya'nın normal şartlarda günlük ham petrol üretim miktarı 1,2 milyon varil olarak biliniyor.

Öte yandan uzmanlar, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırımların küresel arz endişelerini artırdığını ancak ABD'nin stratejik petrol rezervlerini kullanıma açması ve OPEC+ grubunun üretim artışı kararının söz konusu endişenin etkisini hafiflettiğini ifade ediyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 4-10 Haziran haftasında ülkedeki stratejik ham petrol stoklarının 7 milyon 700 bin varil azalışla 511 milyon 600 bin varile gerilediğini açıklamıştı. OPEC+ grubu ise 2 Haziran'da gerçekleştirdiği toplantısında üretim artışlarını hızlandırarak temmuz ve ağustosta günlük 648 bin varil üretim artışına gideceklerini duyurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 114,36 ile 115,48 dolar aralığının direnç, 113,24 ile 112,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

banner360
Son Güncelleme: 20.06.2022 11:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varil fiyatı 119,68 dolardan işlem görüyor
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
Fed faiz oranını 75 baz puan artırdı
DSÖ: “Maymun çiçeği salgınının merkez üssü avrupa“
DSÖ: “Maymun çiçeği salgınının merkez üssü avrupa“
Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar
Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Meksika’da silahlı saldırıda 6 kişi öldü
“21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OKUL SALDIRISINDA YANLIŞ KARAR VERDİK”
“21 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OKUL SALDIRISINDA YANLIŞ KARAR VERDİK”
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”
“Gizemli hepatit vakaları 650'ye, can kayıpları 9'a yükseldi”
Evlat Edineceği Bebeği Öldürdü!
Evlat Edineceği Bebeği Öldürdü!
ABD'de Toplu Katliam!
ABD'de Toplu Katliam!
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor
“19 Mayıs Gençlik Haftası” etkinlikleri yarın Lefkoşa’da başlıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim