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Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar

24 Haziran 2022 Cuma 11:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 110,44 dolardan işlem görüyor.

Dün 111 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 110,05 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artışla 110,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, küresel petrol arzına ilişkin endişeler etkili oldu.

ABD ve Avrupa Birliğinin Rusya'dan petrol ithalatına yönelik yaptırımları nedeniyle piyasalarda arz daralması endişeleri zemin kazanıyor. Rusya'nın petrol üretiminde ihtiyaç duyduğu teknoloji ithalatının da yaptırımlar kapsamında olması arz daralması endişelerini artırıyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuzda Suudi Arabistan'ı da kapsayacak bölge turu da piyasaların odağında yer alıyor.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'ın başı çektiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ağustosta da hızlandırılmış üretim artışı kararına bağlı kalması bekleniyor.

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OPEC+ grubu son toplantısında daha önce planlananın aksine günlük 432 bin varil yerine temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı almıştı. Grubun ağustos ayına ilişkin üretim artışını kararlaştıracağı toplantısı 30 Haziran'da yapılacak.

Ancak uzmanlar, bazı üye ülkelerin yetersiz yatırımları ile Rusya'nın arz kayıpları nedeniyle grubun aylık üretim artışı hedefini tutturmakta zorlanacağını belirtiyor.

- Talep endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor

Öte yandan, küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizlikler ve Çin'de Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin henüz tamamen kalkmamış olması petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatların yükselişini baskılamaya devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için Kongre ve eyaletleri vergi muafiyeti yapmaya davet ederken, petrol şirketlerine de daha çok petrol rafine etmeleri çağrısında bulunmuştu.

Uzmanlar, Biden'ın bu hamlesinin her ne kadar tüketicilerin cebine katkıda bulunmayı amaçlasa da aynı zamanda talebi artırarak fiyatları yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,63 ile 111,90 dolar aralığının direnç, 109,36 ile 108,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 24.06.2022 11:11
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