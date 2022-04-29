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Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.

29 Nisan 2022 Cuma 10:15
Brent petrolün varil fiyatı 108,10 dolardan işlem görüyor

Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.
Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

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Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.
Yetkililer, 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.
Ancak Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.
Brent petrolde teknik olarak 109,12 ile 111,27 dolar aralığının direnç, 106,97 ile 104,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 29.04.2022 11:16
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