banner386
banner408
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Devlet ve işveren temsilcileri asgari ücretlileri açlığa mahkum etti”
Türk-Sen’den yeni asgari ücrete tepki
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Kurban Bayramı yarın başlıyor
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık müdürü görevden alındı
Maliye Bakanlığı Müsteşarı ve bakanlık...
79 Milyon TL zarar var, sorumlu yok!
79 Milyon TL zarar var,...
Yeni asgari ücret belirlendi!
Son Dakika
Yeni asgari ücret belirlendi!
banner404
Flaş Haber
Yeni asgari ücret belirlendi!
Kapat

Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,20 Dolar

08 Temmuz 2022 Cuma 10:15
Brent Petrolün Varil Fiyatı 105,20 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 105,20 dolardan işlem görüyor.

Dün 106,35 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,52 artışla 105,20 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,72 dolardan alıcı buldu.

Küresel arz daralması endişeleri, resesyon riskinin talebi düşürmesi beklentisine rağmen fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çarşamba günü Rusya'nın Novorossiysk Bölge Mahkemesinin çevre ihlalleri gerekçesiyle Hazar Boru Hattı Konsorsiyumunun (CPC) faaliyetlerini 30 gün süreyle askıya aldığını açıklaması arz endişelerini desteklemişti. Ancak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dün yaptığı açıklamada, petrol sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru'nun öncelikli hale getirilmesi talimatı verdiğini söyledi.

banner341
Tokayev, özellikle petrol sevkiyatı için güzergahların çeşitlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Öncelikli yön Trans Hazar Koridoru'dur. KazMunayGaz'a (Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi) bunu uygulama talimatını veriyorum." dedi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan artış da talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 8,2 milyon varil (yüzde 2) artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2,5 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 219 milyon 100 bin varil oldu.

Brent petrolde teknik olarak 105,62 ile 106,26 dolar aralığının direnç, 104,61 ile 104,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

banner360
Son Güncelleme: 08.07.2022 17:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 100,98 dolardan işlem görüyor
Brent petrol sert düştü!
Brent petrol sert düştü!
Brent petrolün varil fiyatı 113,01 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 113,01 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 108,63 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar
Erdoğan Biden Görüşmesi Başladı
Erdoğan Biden Görüşmesi Başladı
DSÖ: Kovid-19 Vakaları 110 Ülkede Artıyor, Salgın Henüz Bitmedi
DSÖ: Kovid-19 Vakaları 110 Ülkede Artıyor, Salgın Henüz Bitmedi
Araştırma: Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs insanlar arasında yayılabilir
Araştırma: Domuzlardan bulaşan ölümcül süpervirüs insanlar arasında yayılabilir
Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 110,44 Dolar
DSÖ “Maymun Çiçeği“ Salgınının Küresel Acil Durum İlan Edilmesi Konusunu Görüşmek Üzere Toplandı
DSÖ “Maymun Çiçeği“ Salgınının Küresel Acil Durum İlan Edilmesi Konusunu Görüşmek Üzere Toplandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim