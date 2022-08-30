Brent Petrolün Varil Fiyatı 102,59 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 102,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 azalarak 102,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,91 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, merkez bankalarının daha agresif faiz artırımlarına gitmesi durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik yavaşlamanın petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, geçen hafta cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadele taahhüdünü yenileyerek gevşek para politikasına dönüşün yakın zamanda olmayacağı sinyalini vermişti.

Avrupa tarafında da artan resesyon kaygılarına karşın Jackson Hole kapsamında yapılan açıklamalar ile Avrupa Merkez Bankasının eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali tartışmaya açıldı.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın petrol üretiminin Ukrayna'daki savaşa rağmen beklentilerin üzerinde seyrettiğini, ancak yaptırımların etkisini göstermeye başlamasıyla üretimi sürdürmekte giderek zorlanacağını söyledi.

Birol ayrıca, IEA üye ülkelerinin gerekli görürlerse stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrol piyasaya sunabileceğine işaret etti.

Ancak OPEC'in ikinci en büyük petrol üreticisi Irak'taki çatışmalar arz endişelerini destekleyerek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçisi milisler ile güvenlik güçleri arasında Bağdat'taki Yeşil Bölge'de ağır silahlarla yaşanan çatışmalar dün akşamdan beri devam ediyor.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok tahminleri ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin yarın açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 102,86 ile 103,03 dolar aralığının direnç, 102,38 ile 102,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.