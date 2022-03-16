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Brent petrolün varil fiyatı 102,22 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 102,22 dolardan işlem görüyor.

16 Mart 2022 Çarşamba 09:00
Brent petrolün varil fiyatı 102,22 dolar

Dün 105,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 99,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.11 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 102,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,25 dolardan alıcı buldu.

Dün uluslararası piyasalarda 100 dolar altını test eden Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için sürdürülen müzakerelerin arz endişelerini hafifletmesi ile güne yükselişle başladı.

Üretici ülkelerin arz artışı sağlayacağına dair beklentilerin güç kazanması da fiyatları destekledi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında petrol üretimine "proaktif katkılar" yapılması çağrısında bulundu.

Fumio, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olarak BAE'den 'proaktif katkı' sunmasını talep ettim. Küresel ham petrol piyasalarının istikrarı için BAE'nin varlığı önemli" dedi. Japon Başbakan, Al Nahyan ile, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ham petrol fiyatlarının istikrara kavuşması için Japonya ve BAE'nin yakın iş birliği yapmasında anlaştıklarını belirtti.

OPEC ise aylık petrol piyasası raporunda Ukrayna'daki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığı gerekçesiyle küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü sabit tuttu. Buna göre, küresel petrol talebi bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 4 milyon 200 bin varil artarak 100 milyon 900 bin varile ulaşacak.

Raporda Ukrayna'daki durumun küresel ticaret akışına, ekonomiler üzerindeki enflasyon baskısına ve petrol talebine etkisine dair belirsizliklerin yılın geri kalanında da devam edeceği kaydedildi.

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Bugün 3 yılı aşkın sürenin ardından faiz artırımına hazırlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantısından çıkacak kararların da ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanacağı beklentilerini artırarak, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselmesi ve alımların azalmasına neden olacağı algısını güçlendiriyor.

Çin'de giderek artan günlük vaka sayısının 2020'nin başında salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de fiyatları baskılıyor. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 3 bin 507'si yurt içi kaynaklı, 3 bin 602 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 754 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 867 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki yükseliş, ülkede petrol talebinin gerilediği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini baskıladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 102,57 ile 103,33 dolar aralığının direnç, 100,15 ile 99,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 09:53
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