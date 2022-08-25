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Brent petrolün varil fiyatı 101,76 dolar

25 Ağustos 2022 Perşembe 10:15
Brent petrolün varil fiyatı 101,76 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,76 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,53 artarak 101,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Rusya'nın ihracatındaki kesintiler, büyük üreticilerin üretimi kısma ihtimali ve ABD'deki bir rafinerinin kısmen kapatılması nedeniyle artan arz sıkıntısı endişeleri etkili oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman'ın, hafta başında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık üretimi kısabileceğini açıklaması piyasalarda arz daralması endişelerini destekleyerek fiyatları yükseltti.

OPEC+ grubu, eylül ayı için beklenenden daha düşük bir üretim artışına giderek petrol üretimini eylülde günlük 100 bin varil artırma kararı almıştı. Grup, temmuz ve ağustos ayları için günlük 648 bin varil üretim artışı hedeflemişti.

Brent petrolde teknik olarak 101,95 ile 102,08 dolar aralığının direnç, 101,64 ile 101,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 25.08.2022 10:43
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