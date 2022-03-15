Brent petrolün varil fiyatı 101,41 dolara geriledi

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 101,41 dolardan işlem görüyor.
Dün 113,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,90 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,14 düşüşle 101,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,70 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları böylece yaklaşık son iki haftanın en düşük seviyelerini gördü.
Brent petrolde teknik olarak 104,72 ile 109,51 dolar aralığının direnç, 99,93 ile 95,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.