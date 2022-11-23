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Brent petrolde son durum!

Brent Petrolün Varil Fiyatı 88,46 Dolar

23 Kasım 2022 Çarşamba 09:30
Brent petrolde son durum!

 Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 88,46 dolardan işlem görüyor.

Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirler ise talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkenin başkenti Pekin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle koruma tedbirleri arttırıldı.

Şehrin merkez ilçelerinin büyük bölümünde vatandaşlara mümkün olduğunca evlerinden çıkmamaları tavsiye edilirken, okullarda bugünden itibaren bir hafta çevrim içi eğitime geçildi.

Dün itibarıyla şehir dışından Pekin'e geleceklere başkente varıştan itibaren 3 gün test yaptırma şartı getirildi. Günlük vaka sayısının son 1 haftada 20 binin üzerine çıktığı ülkede yaklaşık 6 ay sonra Kovid-19'a bağlı ilk can kaybı yaşandı.

Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Son Güncelleme: 23.11.2022 09:35
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