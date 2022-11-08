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Brent petrol fiyatında son durum!

08 Kasım 2022 Salı 11:34
Brent petrol fiyatında son durum!

Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan COVID-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Çin, hafta sonu "sıfır vaka" politikasına devam edileceğini duyurdu. Söz konusu politika, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyet açısından da tartışmalara yol açıyor.

Öte yandan, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya yönelik petrol yasağının yarattığı arz daralması endişeleri fiyatlardaki düşüşü kısıtladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak Avrupa Birliği'nin Rus petrolüne uyguladığı ambargo 5 Aralık'ta başlayacak ve ardından şubatta petrol ürünleri ithalatı durdurulacak.

Brent petrolde teknik olarak 97,65 ile 98,01 dolar aralığının direnç, 97,29 ile 96,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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