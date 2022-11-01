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Brent petrol fiyatında son durum

01 Kasım 2022 Salı 10:14
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 94,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,41 artarak 94,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, arz daralmasına ilişkin endişeler ve zayıflayan dolar endeksi etkili oldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Arz tarafında ise Petrol Üreticisi Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ülkelerin de dahil olduğu OPEC+ grubunun günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine gitmesi fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de Covid-19 salgını kapsamında devam eden "sıfır vaka" uygulaması, talep endişelerine yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Dünya genelinde resesyon endişeleri de küresel petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatların yükselişine engel oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,16 ile 94,66 dolar aralığının direnç, 93,66 ile 93,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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