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Brent petrol fiyatında son durum

17 Ocak 2023 Salı 08:58
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,81 dolardan işlem görüyor. Fiyatlar, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Dün 85,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 artarak 84,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,71 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel ekonomi ve talep görünümüne ilişkin belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 ile 1976'dan bu yana en düşük ikinci yıllık büyümeyi kaydetti ve yaklaşık yüzde 5,5 düzeyindeki hükümet hedefinin altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede sanayi üretimi ise aralıkta yıllık yüzde 1,3 artarak beklentileri aşarken, aynı dönemde perakende satışlar yüzde 1,8 ile tahminlerden daha az düşüş gösterdi.

Zayıf büyüme verilerine karşın perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin beklenenden iyi gelmesi ve ülkede COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılması ekonomik görünüme dair karışık tablonun sürmesine neden oldu.

Uluslararası Enerji Ajansının verileri yarın duyurulacak

Piyasaların odağında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün bugün açıklanacak aylık petrol piyasası raporu yer alıyor. Yatırımcılar, küresel ekonomiye ilişkin son gelişmelerin ardından grubun petrol talebine ilişkin beklentilerinin nasıl şekilleneceğini merak ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansının petrol piyasasına ilişkin verileri ise yarın yayımlanacak.

Brent petrolde teknik olarak 84,95 ile 85,73 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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