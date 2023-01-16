Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, bu hafta açıklanacak petrol talebi görünümü ve ekonomik veriler öncesinde piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ise çarşamba günü yayımlanacak aylık petrol piyasaları raporuna odaklandı. Çin'deki ekonomik toparlanma karşısında OPEC ve IEA'nın küresel petrol talebi öngörüleri bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri de piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor.

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken, ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,64 ile 84,77 dolar aralığının direnç, 84,51 ile 84,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.