banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özürleri kabahatinden büyük…
Özürleri kabahatinden büyük…
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Asgari ücret kesinleşti
Asgari ücret kesinleşti
COVID-19 aşısı kalbi krize sokar mı?
COVID-19 aşısı kalbi krize sokar...
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
banner404

Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.

16 Ocak 2023 Pazartesi 10:16
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,59 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,81 azalarak 84,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, bu hafta açıklanacak petrol talebi görünümü ve ekonomik veriler öncesinde piyasalardaki belirsizlik etkili oldu.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) yarın, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) ise çarşamba günü yayımlanacak aylık petrol piyasaları raporuna odaklandı. Çin'deki ekonomik toparlanma karşısında OPEC ve IEA'nın küresel petrol talebi öngörüleri bekleniyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri de piyasalarda güçlü kalmaya devam ediyor.

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken, ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 84,64 ile 84,77 dolar aralığının direnç, 84,51 ile 84,38 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrolün varil fiyatı 82,77 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 82,77 dolar
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti
Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti
Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 85,17 dolar
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu
Dehşete ramak kaldı… 2 yaşındaki çocuğu yuttu
Almanya'da dev akvaryum patladı
Almanya'da dev akvaryum patladı
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor
'Uçak modu'na veda zamanı yaklaşıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim