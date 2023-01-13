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Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor.

13 Ocak 2023 Cuma 09:22
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,60 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 azalarak 83,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de artan COVID-19 vakalarının ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişeleri etkili oldu.

Pekin yönetimi, geçen ayın başında tedbirlerin kaldırılmasının ardından vaka sayılarını açıklamayı bırakırken ülkedeki çok sayıda büyükşehir ve eyalette sağlık yetkilileri nüfusun büyük bölümünün halihazırda enfekte olduğunu bildiriyor.

İnternete sızan bir hükümet belgesi ise 1-20 Aralık'ta başkent Pekin ile Guangcou ve Şanghay gibi büyükşehirlerdeki yayılmanın 248 milyon yeni enfeksiyona yol açtığına işaret edildi.

Uzmanlar kitlesel yayılmanın böyle devam etmesi halinde kış aylarında ülkedeki 1,4 milyar nüfusun yüzde 70'inin enfekte olacağını öngörüyor.

Çin bugüne dek tek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya bulunurken, bu durumun ekonomik toparlanmayı geciktirebileceği endişesi petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Öte yandan, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın şahin tutumunu yumuşatabileceğine ilişkin beklentiler fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Dünya genelinde enflasyonda en kötünün geride kalmış olabileceğine yönelik tahminler güçlenmeye devam ediyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın son ayında Mayıs 2020'den bu yana ilk kez aylık bazda düşüş gösterirken, yıllık bazda ise Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 7 Ocak ile biten haftada 205 bin ile 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Brent petrolde teknik olarak 83,98 ile 84,51 dolar aralığının direnç, 83,45 ile 82,92 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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