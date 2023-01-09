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Brent petrol fiyatında son durum

09 Ocak 2023 Pazartesi 09:28
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,66 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 79,66 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in sınırlarını uluslararası uçuşlara açması ve talepte büyüme beklentilerinin desteklenmesi etkili oldu.

Ülkede uluslararası uçuşlara 3 yıl aranın ardından tekrar başlanırken, gelecek dönemde ekonomik büyümenin hükümetin önceliği konumunda olacağına yönelik beklentiler risk iştahını artırıyor.

Öte yandan, ülkede Kovid-19 kısıtlamalarının büyük çoğunluğunun kaldırılmasına rağmen vakalardaki artışın ekonomik aktiviteyi azaltabileceği endişeleri de fiyatlardaki yukarı yönlü ivmeyi baskılıyor.

Çin, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından Mart 2022'de tüm vizeleri iptal ederek sınırlarını dünyaya kapatmış ve uçuşlara sınırlama getirmişti.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin faiz politikalarında yumuşamaya gidebileceği beklentisi de resesyon endişelerini hafifleterek doları baskıladı ve petrolde alımları destekledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki düşüş, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasını destekliyor ve fiyatların yükselmesine yol açıyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,79 ile 79,92 dolar aralığının direnç, 79,45 ile 79,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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