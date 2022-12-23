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Brent petrol fiyatında son durum

23 Aralık 2022 Cuma 09:26
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,33 artarak 82,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,16 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın tavan fiyat uygulamalarına karşılık ham petrol arzını düşürebileceğine yönelik haber akışı etkili oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rusya'nın ham petrol ve petrol ürünlerine tavan fiyat uygulanmasına destek olan ülkelere satışları durdurarak karşılık verebileceğini ve 2023'ün başlarında petrol üretimini yüzde 5 ila 7 arasında azaltabileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği ülkeleri 2 Aralık'ta, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

Öte yandan, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de fırtına nedeniyle son iki günde pek çok uçuşun iptal edilmesi ve bunun ülkedeki en yoğun tatil sezonuna denk gelmesi talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor. Ancak ülke genelindeki sert kış koşullarının ısınmada yakıt talebini artıracağı belirtiliyor.

Ulusal Hava Durumu İdaresinden yapılan açıklamada, kuzey kutbundan gelen dondurucu rüzgarların ABD ve Kanada'nın bazı bölgelerinde etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD genelinde 100 milyondan fazla insanın on yıllardır görülmemiş kış şartlarıyla karşı karşıya kalabileceği ve Noel tatili için hafta sonu yoğunlaşacak seyahatlerde kaos yaşanabileceği vurgulandı.

Öte yandan, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artış petrol fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,61 ile 83,07 dolar aralığının direnç, 81,90 ile 81,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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