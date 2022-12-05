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Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,87 dolardan işlem görüyor.

05 Aralık 2022 Pazartesi 09:28
Brent petrol fiyatında son durum

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,87 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 87,91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,57 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,35 artarak 85,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, piyasalarda azalan arz ve talep endişeleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de COVID-19 tedbirlerine karşı protestoların ardından birçok büyük şehirde, salgın tedbirlerini optimize etmek için adımlar atıldığı gözleniyor. Bu durum ülke ekonomisine ve petrol talebine ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun dün gerçekleştirdiği toplantıda mevcut üretim seviyesini sabit tutması ise küresel petrol arzına ilişkin endişeleri hafifleterek fiyatların yükselişine katkı sağladı.

Grup, 5 Ekim'de günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman da mevcut üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini ancak arz-talep dinamikleri doğrultusunda daha fazla kesinti yapmaya hazır olduklarını yinelemişti.

Brent petrolde teknik olarak 87,17 ile 88,67 dolar aralığının direnç, 85,67 ile 84,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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