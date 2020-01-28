Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!

Rusya'da kuaförlük yapan Nadezhda Z, dördüncü çocuğunu erken doğduğu gerekçesiyle çamaşır makinesine atarak öldürdü.
Ölü doğduğunu iddia etti!
Kasabanın en iyi annesi olarak biliniyordu
Nadezhda, çevrede popüler bir kuafördü ve dahası, herkes onu “kasabanın en iyi annesi” olarak tanımlıyordu. Bir önceki evliliğinden bir oğlu ve şimdiki kocasından iki kızı olan Nadezhda'nın arkadaşı Elena şunları söyledi: "Nadezhda bizim gözümüzde çalışkan ve şefkatli bir anneydi. Bu onun dördüncü çocuğuydu ve bebeğini öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Nasıl bu kadar acımasız oldu gerçekten bilemiyorum. Bana olaydan önce çocuğunun erken ve ölü doğduğunu söyledi. Bebeği erken doğup az geliştiği için onu ölü saymak canice."
Genç annenin komşularından biri ise, "Onu son zamanlarda hamileyken gördüm. Belki de aile içinde sorunları vardı, dışarı belli etmiyordu. Ancak yine de böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim" dedi.