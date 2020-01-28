Böyle olay görülmedi! Bebeğini çamaşır makinesine attı!

Rusya'da kuaförlük yapan Nadezhda Z, dördüncü çocuğunu erken doğduğu gerekçesiyle çamaşır makinesine atarak öldürdü.

Ölü doğduğunu iddia etti!

Bebeğin babası Denis, eve geldiğinde eşi Nadezhda’yı banyoda makinenin karşısında kanlar içinde otururken buldu ve hemen ambulans çağırdı. Başta bebeğin çalışan makinenin içinde olduğunu fark etmeyen ve durumu anlamlandıramayan baba, ölü bebeğini görünce dehşete düştü. Ambulansın ardından olay yeri incelemeye gelen Rus polisi, bebeğin bir çamaşır makinesine konulduğunu doğruladı. Nadezhda, uzun süre çocuğun ölü doğduğunu iddia etti. Ailenin yakınları, bu korkunç iddiaları duyduklarında şok oldular.

Kasabanın en iyi annesi olarak biliniyordu

Nadezhda, çevrede popüler bir kuafördü ve dahası, herkes onu “kasabanın en iyi annesi” olarak tanımlıyordu. Bir önceki evliliğinden bir oğlu ve şimdiki kocasından iki kızı olan Nadezhda'nın arkadaşı Elena şunları söyledi: "Nadezhda bizim gözümüzde çalışkan ve şefkatli bir anneydi. Bu onun dördüncü çocuğuydu ve bebeğini öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Nasıl bu kadar acımasız oldu gerçekten bilemiyorum. Bana olaydan önce çocuğunun erken ve ölü doğduğunu söyledi. Bebeği erken doğup az geliştiği için onu ölü saymak canice."

Genç annenin komşularından biri ise, "Onu son zamanlarda hamileyken gördüm. Belki de aile içinde sorunları vardı, dışarı belli etmiyordu. Ancak yine de böyle bir şey yapabileceğini asla düşünmezdim" dedi.