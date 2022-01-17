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Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO’su Dr. Albert Bourla, Kovid-19’un uzun yıllar daha varlığını sürdüreceğini ancak şu anki Omicron varyantı dalgasının bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği yorumunu yaptı.

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:00
Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir

Bourla, Fransız televizyonu BFMTV’ye verdiği mülakatta, şu anki Kovid-19 dalgasının son dalga olup olmayacağını değerlendirdi.
Virüsün yıllar boyu dolaşmaya devam edeceğini vurgulayan Bourla, "Çünkü tüm dünyaya yayıldı, kurtulmak kolay olmayacak.” ifadelerini kullandı.
Albert Bourla, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği kanaatindeyim" değerlendirmesinde bulundu.
Geliştirdikleri aşının koruyuculuğunu ilk geçen varyantın Omicron olduğunu belirten Bourla, buna karşı aşının koruyuculuğunu geliştirmeye odaklandıklarını ifade etti.

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Bourla, “Çok kısa bir süre 3 ay içerisinde, etkili bir aşımız olacak.” dedi.
Diğer yandan Pfizer'dan yapılan açıklamada, şirketin Kovid-19’a karşı geliştirdiği ilaç olan Paxlovid’in, Fransa’da üretileceği belirtildi.
Açıklamada, bu amaçla 5 yıllığına 520 milyon avro yatırım yapılacağı aktarıldı.
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 16 Aralık’ta anti-viral Paxlovid’in Kovid-19’un tedavisinde kullanılabileceğini bildirmişti.

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Son Güncelleme: 17.01.2022 18:58
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